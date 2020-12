Una favola al giorno, aspettando Natale

Questo sarà un Natale diverso, anche nell’attesa. “I bimbi non incontreranno Babbo Natale nelle piazze, non andranno per parchi di luci e mercatini”, racconta Jenny Citino, mamma di Cugliate Fabiasco e creatrice del blog letterario Librichepassione.it. Da qui l’idea di creare quest’anno per i bambini un particolare calendario dell’avvento, con 24 storie, una al giorno per tutto il mese di dicembre, lette ad alta voce davanti ad un albero tutto addobbato e pieno di lucine.

Sono storie di cui sono protagonisti i personaggi del Natale, fate ed elfi, ma non aspettatevi le solite storie della tradizione. Ogni storia è originale e l’autore è sempre citato. La prima è “L’omino di neve”

Da quando è stato creato è la prima volta che il blog si occupa di bambini.

“Ho due figlie, di 8 e 13 anni, ma il blog è nato per trasmettere la passione per la lettura , visto che in Italia in generale leggiamo pochissimo. Di solito mi rivolgo soprattutto agli adulti, dando spazio a giovani autori emergenti, che a volte intervisto, e a consigli di lettura, senza recensioni – precisa – Scrivere un libro richiede impegno e fatica e il piacere di leggere è estremamente soggettivo. Non mi sento di demolire nessuno. Un lavoro che a me può non piacere può essere interessante per altri”.

In privato la blogger legge con le sue figlie, soprattutto a Natale. Ogni anno il periodo dell’avvento in casa è accompagnato da un libro che si legge insieme in famiglia. Quest’anno la famiglia è allargata a chiunque voglia seguire l’avvento sul canale You Tube di librichepassione.it.