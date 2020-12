Gestione Neve, Varese Ideale: “Il sindaco spieghi ai varesini”

Mattia Cavallini, coordinatore del comitato civico Varese Ideale, chiede chiarimenti sulla gestione della nevicata di venerdì 4 dicembre

Le segnalazioni dei cittadini e le critiche all’amministrazione fioccano come la neve che ieri si è abbattuta sulla nostra città. Ieri purtroppo è andata in scena l’ennesima dimostrazione della malagestione della Giunta Galimberti e questa volta ci abbiamo rimesso tutti.

Il Comune non è stato in grado di far fronte alla nevicata e chiediamo al Sindaco di spiegarci e spiegare alla città le scelte fatte sulla gestione e organizzazione di questi fenomeni e del perché ieri non ha funzionato nulla.

Troppo comodo dire ai cittadini di stare a casa, é doveroso dare delle risposte su un fenomeno atteso da giorni e assolutamente normale alle nostre latitudini.

Oggi, la situazione non è delle migliori: i parcheggi sono impraticabili e i marciapiedi inagibili, cosa non tollerabile per un capoluogo.

Il mio ultimo pensiero va al commercio varesino che perderà un altro week end di possibili acquisti e che oltre il covid, deve combattere con la mala gestione dell’amministrazione Galimberti.

A loro tutto il mio sostegno in questo momento difficile.

Ho chiesto al Consigliere di Varese Ideale, Clerici di presentare un’interrogazione che faccia luce sulla vicenda e sulla gestione degli appalti.

Mattia Cavallini

Varese Ideale