Ghiaccio, chiuso per un’ora un tratto della tangenziale Est di Varese

«A causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è resa necessaria questa mattina, mercoledì 30 dicembre la chiusura della strada statale 712, dal km 7,400 al km 8,700 in entrambe le direzioni».

Lo comunica Anas in una nota e i motivi di questa decisione sono stati dettati dalle lastre di ghiaccio presenti sul manto stradale.

Attorno alle 9 in questo tratto di strada si è verificato un incidente stradale: siamo sulla strada che porta dal Ponte di Vedano in direzione Iper/via Peschiera a Varese.

«I mezzi ed il personale Anas sono presenti sul posto con le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile», scrive Anas.

E difatti dal comando della polizia locale di Varese avvisano che la strada è stata riaperta in tarda mattinata in entrambe le direzioni, una volta che i mezzi spargisale hanno operato così da permettere il transito delle auto in sicurezza.

Resta invece chiusa la strada statale 707 dal chilometro 2.300 al 4.500 per lavori: si tratta della parte finale della A-8 in direzione Varese: il traffico viene fatto deviare in via Gasparotto (nella foto sopra).