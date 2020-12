Immobili in vendita a Varese: i vantaggi delle zone

Stai pensando di trasferirti a Varese per uscire dal caos di Milano e riuscire a vivere con una maggior tranquillità? Di certo non sei il primo ad avere un’idea del genere: sono infatti diversi coloro che scelgono di andare a vivere a Varese e continuare a lavorare o studiare a Milano. D’altronde, le due città sono ben collegate e non distano moltissimo: in meno di 1 ora di auto si riesce ad arrivare da Varese a Milano in tutta comodità.

Perchè in molti scelgono di trasferirsi a Varese

Ad attirare molte persone in questa località non è però solo la maggior tranquillità: se confrontiamo Varese con Milano non c’è proprio paragone da questo punto di vista eppure ci sono anche altri motivi per cui conviene trasferirsi da queste parti. In molti ad esempio apprezzano il fatto di trovarsi in una posizione privilegiata, perché Varese dista appena 30 km dal Lago Maggiore: attrazione turistica senz’altro interessante, soprattutto nel periodo estivo.

Oltre a questo, chiunque intenda effettuare un investimento ed acquistare casa può trovare prezzi nettamente più vantaggiosi da queste parti piuttosto che a Milano. Gli immobili in vendita a Varese sono più economici ed è possibile optare anche per case più grandi, magari dotate pure di giardino.

Acquistare casa a Varese: le zone più consigliate

Acquistare casa a Varese può rivelarsi dunque un’ottima idea, ma prima di compiere un investimento importante come questo vale la pena capire quali siano le zone migliori della città. Ecco quelle più consigliate e perché.

Centro storico: un investimento sicuro

Il centro storico è naturalmente la zona migliore di Varese, in quanto è quella meglio servita e più accogliente. Ricordiamo che questa città è ricca di attrazioni e monumenti, dunque abitare nel centro storico ha di certo il suo perché, anche da questo punto di vista. Come tuttavia si può immaginare, questa è anche la zona più costosa: il prezzo degli immobili in vendita è piuttosto alto, ma comunque assolutamente vantaggioso rispetto ad altre città limitrofe.

Acquistare casa nel centro storico può rivelarsi un’ottima idea se l’intenzione è quella di mettere a reddito il proprio appartamento, proponendo affitti brevi per turisti. In tal caso conviene optare per una zona centrale come questa perché è molto più semplice trovare degli affittuari.

Campo dei Fiori: la zona di Varese ideale per vivere

Campo dei Fiori è invece una zona periferica molto conosciuta, perché è qui che cercano casa moltissime persone in quanto si può godere di una maggior tranquillità. Questo quartiere si trova al di fuori del centro cittadino ma è ben servito dai mezzi pubblici ed è immerso nel verde. Da queste parti si trovano facilmente anche villette e case indipendenti, a prezzi molto più convenienti rispetto al centro storico e con metrature superiori.

Vale la pena acquistare casa a Campo dei Fiori se si ha intenzione di vivere a Varese e di crescere i propri figli in questa città. Il quartiere è perfetto perché non manca nulla e si può godere di un contatto con la natura esclusivo.