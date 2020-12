ISISS Don Milani, domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere

L’Istituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani nasce come sezione distaccata per ragionieri e geometri dell’I.T.C.G. “Daverio” di Varese, acquisisce l’autonomia nel 1982 e viene intitolato a Don Lorenzo Milani nel 1984.

L’offerta formativa dell’ISISS Don Milani adattandosi nel tempo alle varie riforme ministeriali, si è arricchita e prevede ben quattro corsi di studio, a loro volta articolati al loro interno.

La sede centrale di Tradate ospita gli indirizzi tecnici: Amministrazione Finanza e Marketing tradizionale e con opzione Management dello Sport; Costruzione Ambiente e Territorio; Grafica e Comunicazione.

A Venegono Inferiore è situata la sede distaccata del liceo artistico, a sua volta strutturato in quattro percorsi: Architettura e Ambiente; Arti Figurative; Audiovisivo e Multimediale; Grafica.

La varietà di indirizzi inoltre è volta a soddisfare al meglio le esigenze scolastiche di un vasto bacino di utenza proveniente dal territorio della provincia di Varese e in alcuni casi anche di Como.

Ogni percorso di studi prevede un curriculum formativo costituito da un quinquennio, al suo interno suddiviso in un primo biennio, che permette di raggiungere gli obiettivi fondamentali dell’obbligo d’istruzione e un triennio, che consente di acquisire competenze e abilità specifiche, da utilizzare successivamente nel mondo del lavoro o per accedere a una formazione superiore di tipo universitario.

L’Istituto Don Milani propone l’integrazione tra la didattica tradizionale e quella digitale e laboratoriale. Numerose sono, infatti, sia le attività svolte per aiutare gli studenti ad acquisire nuove competenze digitali, sia i progetti, realizzati anche con enti e industrie del territorio, in cui si coniuga il sapere con il saper fare.

Tra le iniziative culturali e didattiche che hanno visto l’istituto Don Milani protagonista, due meritano particolare rilievo. L’evento #FuturaVarese, in cui il Don Milani è stato scelto dal Miur, come polo guida in una rete di scuole con il compito di organizzare eventi sul territorio provinciale, all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale. Studentesse, studenti, docenti e dirigenti della provincia, e oltre, hanno fatto scuola nella Città Giardino, che, ha aperto i suoi luoghi simbolo, tra cui Villa Recalcati, Palazzo Estense, Villa Mirabello, Teatro Santuccio. Un’occasione unica in cui la nostra comunità scolastica si è distinta come comunità educante aperta al territorio, all’innovazione e all’apprendimento.

Sulla stessa linea l’adesione al progetto Tavolo della Cultura di Tradate, un’Iniziativa a cui aderiscono le Scuole, gli Istituti e le Associazioni tradatesi con lo scopo di sviluppare eventi culturali aperti alla cittadinanza.