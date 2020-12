Javorcic è contento della sua Pro Patria: “Prestazione di ottimo livello”

Un punto in tasca quello che si prende la Pro Patria dallo 0-0 del derby del Ticino con mister Ivan Javorcic che commenta in maniera positiva: «È stata una partita agonisticamente importante. Ci sono stati degli episodi dubbi in area di rigore che potevano cambiare la gara. Abbiamo fatto una prestazione di ottimo livello contro una squadra che oggi ha fatto il massimo; i miei ragazzi hanno risposto molto bene. È stata una partita non pulita tecnicamente, con tanti errori, ma visto il livello di agonismo ci sta. Abbiamo creato dei presupposti per fare male, ne esce fuori una partita di sostanza. Prendiamo questo punto senza subire gol, andiamo avanti perché questa è una partita che ci dà consapevolezza».

«Gli attaccanti hanno fatto un lavoro importante – prosegue Javorcic -, ma tutti i ragazzi hanno fatto una prestazione molto positiva. Sapevamo le caratteristiche del Novara, abbiamo assorbito le loro ripartenze. Sarà fondamentale recuperare le energie, abbiamo speso tantissimo, per la gara di mercoledì che sarà una battaglia contro la Giana per portare a casa punti importanti».

Gianluca Nicco è sempre più una pedina importante per la squadra: «È stato un ottimo punto contro una squadra in difficoltà che voleva fare bene. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, siamo contenti di questo. Mercoledì è vicino, possiamo recuperare e cercheremo di finire l’anno nel migliore dei modi. In campo cerco di dare una mano con esperienza, spero di riuscire a dare aiuto alla squadra. Secondo me abbiamo le caratteristiche per fare bene e toglierci soddisfazioni, possiamo fare un bel 2021».