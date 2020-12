I voti alla Pro Patria: Lombardoni insuperabile

Pareggio senza reti per la Pro Patria nel derby del Ticino a Novara. I tigrotti controllano bene in difesa ma in attacco non riescono a pungere, riassunto spiccio di quanto successo al “Piola” e dei voti in pagella dei biancoblu.

LE PAGELLE:

GRECO 6: Qualche imprecisione all’inizio, si rifà sui bolidi di Schiavi e Buzzegoli

BOFFELLI 6: Non trema

LOMBARDONI 6,5: Sempre al comando, dirige egregiamente la difesa

GATTI 6: Un paio di sbavature ma nel complesso è sufficiente

PIZZUL 6: Prova a spingere, lo fa a tratti bloccato dall’ottima copertura avversaria

NICCO 5,5: Non brilla oggi

BERTONI 6 :Prova a disegnare in mezzo al campo, non sempre ci riesce

COLOMBO 6: Fa il suo (15’ s.t. Fietta 6 Entra e dà solidità)

COTTARELLI 5,5: Non troppo coinvolto nella manovra

KOLAJ 5,5: Ha 2/3 occasioni per calciare da fuori, non le sfrutta (15’ s.t. Latte Lath 6: Cerca di dare dinamismo, anche lui soffre i chili dei difensori avversari)

PARKER 6 Inizio così così, con il passare dei minuti prova a salire in cattedra facendo respirare la squadra