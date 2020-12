La voce del luinese Marco Guerzoni “spacca” a The Voice Senior

Una voce decisamente rock, una presenza scenica che non lo fa sfigurare rispetto a Lenny Kravitz, di cui ha interpretato il brano“Are You Gonna Go My Way” , l’entusiasmo dei giudici Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Marco Guerzoni, nato a Luino, origine martinicana e residenza a Stradella, ha letteralmente “spaccato” nella terza puntata delle blind auditions di The Voice Senior, prima edizione del talent dedicata ai cantanti over 60.

Guerzoni, che ne dimostra molti meno come i giudici hanno tenuto a sottolineare, ha appena compiuto 60 anni, quindi rientra nella categoria, dopo una vita professionale comunque intensa.

Ha cantato a Sanremo negli anni ’90 in coppia con Aleandro Baldi, ha fatto la parte di Clopin, il re degli zingari, nel musical Notre Dame de Paris con Riccardo Cocciante, è stato nelle band di Buona Domenica e La Corrida.

Ora, la sua partecipazione a The Voice Senior, come il “concorrente più cool” (a dirlo è Jasmine Carrisi, giudice insieme a papà AlBano) dell’edizione: farà parte del #teamgigi, visto che, soprendentemente vista la sua anima rock, ha scelto proprio Gigi D’Alessio tra lui e Loredana Bertè.

The Voice Senior è lo spinoff “vietato ai minori di sessant’anni” di The Voice: è alla sua prima edizione, vede come conduttrice Antonella Clerici e come giudici Loredana Bertè, Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi e Gigi d’Alessio.

Dopo le tre puntate di blind auditions, il programma si conclude dopo solo altre due puntate, il 18 (con le semifinali knokout) e il 20 (la finale) dicembre.