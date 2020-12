Le favole al citofono arrivano anche a Casorate Sempione

Le Favole al Citofono debuttano anche a Casorate Sempione.

L’iniziativa si terrà domenica 13 dicembre: le favole si possono prenotare mandando una mail a venerdì@ilvillaggioincitta.it, entro sabato 12.

Le Favole al Citofono sono la prima proposta alla cittadinanza nell’ambito di “Città che Legge” per gli anni 2020/2021, in collaborazione con la Cooperativa “il Villaggio in città”.

Casorate Sempione ha ricevuto il riconoscimento nazionale di “Città che legge” grazie ad azioni di promozione alla lettura portate avanti in sinergia dalla Biblioteca comunale e dalla Scuola Primaria con i progetti “Libriamoci a scuola” e “SuperELLE”, con il Sistema bibliotecario ‘Panizzi’ e con il Programma nazionale ‘Nati per Leggere’ (laboratori ‘Fin da Piccoli’).

«Collegata a tale iniziativa ci sarà anche una lettura animata per i bambini della Scuola dell’infanzia, fatta dall’attore Elis Ferracini con una modalità originale e rispettosa dei protocolli Covid, che potremmo chiamare “favole alla finestra”» spiega l’Assessore alla Cultura Laura Valsecchi.

L’evento “Favole al citofono” è gratuito ma si può fare una donazione per sostenere i progetti del villaggio donando all’Iran IT50O 08404 42280 000 000 000 0451