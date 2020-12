Le nevicate di dicembre a Varese

Nevicate come quella di ieri, 4 dicembre, a Varese ormai non sono più così frequenti.

In 52 anni di osservazioni (1969-2020) in dicembre a Varese ha nevicato in 33 annate, come illustrato in dettaglio nella tabella riportata più sotto.

Il mese di dicembre, dal punto di vista meteorologico, fa completamente parte della stagione invernale assieme ai mesi di Gennaio e Febbraio. E’ il mese meno piovoso dell’anno con una media di solo 73 mm. La neve mensile risulta mediamente di 10.6 cm e i giorni nevosi sono mediamente 2.

Nella statistica degli ultimi 20 anni su tutto l’inverno possiamo dire che si verificano ogni 4-5 anni. La più recente avvenne il 23 gennaio 2013 (27 cm + 18 il giorno precedente). Se ne verificarono 2 nel 2009 e notevole fu quella del 27 gennaio 2006 (65 cm in 22 ore).

Questo l’elenco di quelle più intense nelle 24 ore degli ultimi 20 anni:

25/02/2013 27.0 (a tratti bagnata, 18 cm anche il giorno precedente)

06/01/2009 27.0 (in 24 ore, fino a 45 cm ad Albizzate)

21/12/2009 24.0 (dalle ore 14 +7 il giorno seguente)

27/01/2006 65.0 (h0/6=20 cm, h12=38 cm, h22 65 cm)

09/12/1990 31.0 (neve 0-14, poi pioggia)

Per il ventennio precedente l’elenco sarebbe troppo lungo poichè accadevano in media ogni due anni. Tutte le statistiche sulla neve in dicembre nella pagina dedicata del sito: https://www.astrogeo.va.it/statistiche/nevedic.php