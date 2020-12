Leoni: “Bossi sereno e lucido, anche Salvini doveva venire a Gemonio”

Umberto Bossi è «il Pelè della politica».

Giuseppe Leoni (nella foto), classe 1947 tra i fondatori della Lega e primo parlamentare del Carroccio ha fatto visita a Gemonio all’amico e collega della prima ora della Lega Umberto Bossi che ha trovato «sereno e lucido» nella sua casa del paesino in Valcuvia dove da decenni vive assieme alla moglie.

In un’intervista all’AdnKronos Leoni parla dell’incontro dal sapore amarcord ma stacca sul presente, colpi di fioretto portati a chi oggi ha in mano le redini del partito, Matteo Salvini, che secondo Leoni non tornerà a palazzo Chigi.

Anzi «Salvini presidente del Consiglio sarebbe un disastro per il Paese», e invece di andare dai clochrd a Natale «avrebbe fatto bene a venire anche lui a Gemonio dall’Umberto»

Tornando a Bossi, «si sente molto la sua mancanza» in politica, secondo le parole del varesino Leoni, ritratto anni fa in “scia“ allo stesso Bossi ritratto assieme ad altri colonnelli del partito nella “rotonda padana“ alle porte di Varese (foto sopra, un particolare).