Lonate: orti sociali per cittadini e scuole del territorio

via pec a comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it con invio di file esclusivamente in formato .pdf (ogni altro formato sarà tassativamente ritenuto non valido);

per posta ordinaria all’indirizzo comune@lonatepozzolo.gov.it con invio di file esclusivamente in formato pdf (ogni altro formato sarà tassativamente ritenuto non valido);

per posta raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di protocollo, non si terrà conto di domande pervenute in ritardo per cause imputabili a disguidi postali) all’indirizzo: Comune di Lonate Pozzolo – Ufficio Protocollo – via Cavour 20 – 21015 Lonate Pozzolo (Va);