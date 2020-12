Oltre il presepe Vivente: la campagna AVSI per il Natale 2020 “allarga lo sguardo”

Si intitola: “Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno” la Campagna Tende della Fondazione AVSI per il 2020-21.

Ovunque risuona la richiesta di mantenere le distanze di sicurezza per tutelarci a vicenda in questa Pandemia, ed è un invito così martellante da entrare nelle nostre fibre, fin quasi ad alimentare la tentazione di chiuderci a riccio, di chinare lo sguardo quasi inconsapevolmente, come se così potessimo difenderci meglio.

È contro questa tentazione disumanizzante che torna la proposta della nuova Campagna Tende: vigiliamo sulla sicurezza nostra e degli altri, ma non smettiamo di tenere lo sguardo alto e aperto per lasciarci sorprendere, per abbracciare la realtà in tutta la sua ricchezza.

La Campagna Tende AVSI quest’anno sosterrà progetti in Burundi, Libano, Messico, Camerun, Siria e Italia e ha previsto diverse importanti iniziative anche a Varese, malgrado l’assenza del grande evento a loro legato, il presepe Vivente, che quest’anno non potrà essere rappresentato.

CAMPAGNA AVSI: LE INIZIATIVE NELLA CITTA’ GIARDINO

L’incontro di lancio della Campagna AVSI a Varese sarà il 21 dicembre alle 21 su Zoom a questo link. Verranno presentati i progetti delle Tende AVSI, con una testimonianza di Mireille Yoga che lavora con i ragazzi di strada in Camerun.

Dal 12 al 23 dicembre in Battistero (orari: 10-12 e 15-18) è allestita un’esposizione/vendita di Presepi, mentre presso la Pasticceria Zamberletti in Piazza Biroldi o presso il negozio di Via Manzoni a Varese è possibile la prenotazione e l’acquisto di panettoni a favore di AVSI e presso Nicora Garden in via Carnia è possibile acquistare le Stelle di Natale a favore di AVSI.

In piazza San Vittore, che per anni ha ospitato il Presepe Vivente, verrà allestita infine una Tenda-Presepe permanente, un segno per tutta la città per ricordare il vero e profondo significato del Santo Natale: si tratta di una capanna con voci e immagini della natività che potrà essere visitata dal 18 dicembre al 6 gennaio.