Il podcast del 17 dicembre

Le notizie del 17 dicembre scelte per voi dalla redazione

Attenzione massima agli assembramenti nel weekend varesino. In attesa di ulteriori strette che potrebbero arrivare da Roma, Palazzo Estense ha predisposto un piano di controllo per quanto riguarda gli afflussi di persone in città nel prossimo fine settimana. Osservati speciali il Sacro Monte, il Campo dei Fiori e il centro, dove saranno presenti dei presidi della Polizia locale e Protezione civile. Controlli anche per quanto riguarda i ristoranti, i bar e i negozi.

Ci sono anche i lavoratori della sanità tra le persone che per prime potranno vaccinarsi contro il Covid in Svizzera. La Confederazione ha preparato il piano per la gestione dei vaccini che dovrebbero essere disponibili già a partire da gennaio. Le fasce di popolazione più a rischio e il personale degli ospedali e delle case di riposo saranno i primi a ricevere la protezione dal virus. Vaccinarsi non sarà un obbligo ma una libera scelta.

E sempre a proposito di Vaccini sarà la caserma Nato “Ugo Mara” di Solbiate Olona il luogo di stoccaggio e smistamento dei vaccini anti-covid per tutto il nord Italia. La notizia è stata comunicata ieri mattina dal generale Uberto Incisa nell’ambito di una visita al Comune di Castellanza dove ha incontrato il sindaco Mirella Cerini. Gli uomini della Nato sono impegnati sul fronte pandemico da qualche settimana con la presenza di un punto tamponi per la cittadinanza all’interno dell’area militare.

Due amici e un’idea inedita: aiutare gli studenti a organizzare assemblee di istituto interessanti. È nata così Assembleiamo, l’associazione di Busto Arsizio che propone temi e ospiti ai rappresentanti degli studenti per rendere partecipati questi appuntamenti scolastici. Ogni mese gestisce una decina di date in tutt’Italia e ora ha messo a punto la versione digitale con una piattaforma che può ospitare sino a 3000 utenti

Il Natale 2020 ha portato fortuna al “Monopoli dei varesini” , il gioco da tavolo che si chiama “VA a lavurà” la cui prima edizione è ormai quasi esaurita.

Un gioco che tra gli “imprevisti” e le “probabilità” (che qui si chiamano “barlafus” e “balabiott”) vede anche una gita in parapendio a Laveno dal consistente costo di 100 danée o un cinghiale che si piazza davanti a te sulla strada per Luino.

A sostituire viale dei Giardini e largo della Vittoria, ci sono corso Matteotti e villa Panza. Per pagare invece ci sono delle banconote dove sono rappresentati quattro conterranei notissimi: Mario Monti, Mina, Renato Pozzetto e Dario Fo. Il successo del gioco sta già facendo pensare a una seconda edizione. Considerata l’attenzione dei varesini, per il 2021 si stanno studiando nuove carte e altri particolari da collezionare.

Presentato alla stampa Anthony Beane, il nuovo giocatore straniero della Openjobmetis che ha sostituito lo svedese Andersson. Beane arriva da Roma ed esordirà domenica a Venezia. “Sono un realizzatore ma prima di tutto voglio pensare alla difesa – ha spiegato il 26enne dell’Illinois”. Il mio sogno è la NBA ma credo che per raggiungere ogni obiettivo sia necessario lavorare ogni giorno e concentrarsi su quello che si sta facendo”.

Intanto la Varese dei canestri piange Bruce Seals, 67 anni: l’ala americana giocò una sola stagione con i biancorossi ma fu importante nella vittoria della Coppa delle Coppe 1980.

Potete inviarci il vostro contributo per salutare o mandare auguri di anniversario o compleanno inviando un vocale al 335 7876883.

I nostri podcast li trovi sulle principali piattaforme