Poliseno difende il vice Coghi. “Ma le risposte sono evasive”

«Le risposte ricevute non ci soddisfano in quanto evasive, soggettive, spesso contradditorie e poco chiare in materia urbanistica».

Il Pd di Cassano Magnago torna alla carica sulle indagini che toccano l’amministrazione comunale. «Abbiamo ricevuto la risposta all’interrogazione relativa alle indagini sull’insediamento urbanistico del supermercato Lidl e vicenda capannoni Coghi/Sieco» dice Tommaso Police. «Documento ricevuto in extremis, ieri scadevano i 30 giorni da Regolamento».

Police sottolinea la sostanziale difesa, da parte del sindaco Poliseno, del suo vice Osvaldo Coghi. E non solo Coghi: nella sua risposta Poliseno ha infatti specificato, alla domanda che toccava l’aspetto più politico (la fiducia negli assessori), ribadendo in sostanza la sua fiducia verso «le persone che ricoprono e hanno ricoperto ruoli amministrativi» in Comune o in Sieco. «Hanno sempre dimostrato alta professionalità e grande passione per il lavoro svolto».

Se quel «hanno ricoperto»nelle parole di Poliseno fanno pensare anche agli assessori dimessisi dopo Mensa dei Poveri. E il Pd è caustico: «Spiace solo constatare che nel 2019 il sindaco impiegò poco tempo per cambiare in corsa la squadra degli assessori e l’amministratore di Sieco al fine di permettere al Comune di Cassano Magnago di continuare ad operare con serenità. Ora invece, a distanza di un anno il metodo di valutazione è diametralmente opposto». Dopo l’indagine Mensa dei poveri vennero infatti sostituiti Paola Saporiti (coinvolta direttamente) e Salvatore Maida (per dimissioni spontanee), oltre ad Antonio Frascella.