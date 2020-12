Promosso con tutti 10: lo straordinario percorso di Sean

Buongiorno,

Mi chiamo Orietta, e da 15 anni e mezzo sono la mamma di Sean Zanaboni, ragazzo con disabilità che è nato e cresciuto a Binago.

Sean è affetto dalla nascita dalla delezione cromosomica 13, ha avuto ©dx, e soffre di un ritardo cognitivo grave.

Nonostante questo, ha potuto frequentare, con sostegno, le scuole dedicate ai bambini “normodotati”.

Dalla scuola materna fino alla terza media, Sean è stato seguito, apprezzato ed aiutato dalle figure a cui è stato affiancato. Si è creato con loro un rapporto di fiducia ed affetto.

Nel 2020 Sean ha terminato il suo percorso scolastico presso l’istituto comprensivo di Valmorea, nella sede di Binago. I suoi professori assieme alla sua meravigliosa maestra di sostegno, gli hanno voluto fare un ultimo grande omaggio, mettendogli una votazione finale di 10/10.

Ieri sera, nella palestra comunale, la giunta ha premiato anche Sean, assieme ad altri 4 compagni. L’ attestato consegnatogli dal vice sindaco è già appeso nella sua stanza.

Volevo ringraziare pubblicamente il dirigente scolastico e le insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di Binago, che mi sono sempre stati accanto in questo lungo e difficile cammino. E l’amministrazione comunale, che ha inserito Sean nella normalità di un bel riconoscimento.

In un anno così difficile, soprattutto per una infermiera come me, questo è davvero un modo per terminare in bellezza.

Buon anno nuovo.

Orietta Ossola