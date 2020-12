Punto sull’Arte apre la seconda sede nel centro storico di Varese

É nei tempi più difficili che occorre dimostrare passione e coraggio, abbracciando nuove sfide e progettando nuovi percorsi. Per farlo, esiste uno strumento insospettabile, capace di cogliere lo spirito del tempo, interpretarlo, trasformarlo e aprire nuovi orizzonti di possibilità. L’Arte.

Essa mostra nuovi modi di essere-insieme e insegna ad abitare meglio il mondo. Crea spazi. Scatena il dibattito, il movimento, la partecipazione, la riflessione. È poi capace di trasmettere questo suo slancio – al contempo riflessivo e vitale – a coloro che la fruiscono o ne sono circondati.

In via San Martino della Battaglia 6, nel cuore della Città Giardino, il 12 dicembre, a partire dalle ore 15, apre una nuova oasi per l’Arte Contemporanea, un secondo PUNTO di riferimento in città non solo per collezionisti, artisti e appassionati, ma per tutti coloro che sentano il bisogno di respirare e circondarsi di Arte, nonostante il quotidiano e rapido tran tran cittadino.

La Galleria PUNTO SULL’ARTE, attiva a Casbeno – Varese sin dal 2011, inaugura infatti una seconda sede nel centro storico pedonale della città affiancandola all’originaria sede nello storico Palazzo Liberty in viale Sant’Antonio a Casbeno, già ampliata nel 2019, che resterà il punto di riferimento e il luogo privilegiato per ospitare le future mostre e iniziative.

Questa nuova apertura vuole dunque essere non solo una vetrina per avvicinare la Galleria al pubblico cittadino, ma si propone anzitutto come una finestra sull’Arte contemporanea affacciata sul centro storico della città e alla quale tutti saranno a loro volta invitati ad affacciarsi. Così che il riflettersi apra la strada al riflettere.

Dice la fondatrice, Sofia Macchi: «La nostra Galleria di Casbeno continuerà a rappresentare il luogo privilegiato per le mostre e gli eventi dei nostri artisti grazie agli spazi ampli che ci permettono di presentare anche opere di grandi dimensioni. Questa nuova sede nel centro storico di Varese sarà per noi un’ulteriore punto di contatto con la nostra città. In entrambe le gallerie metteremo a disposizione materiale video e audio, così che i visitatori possano visionare sempre e al meglio le opere dei nostri artisti, sia nazionali che internazionali».

La Galleria PUNTO SULL’ARTE è nata dalla passione della fondatrice, Sofia Macchi, desiderosa di creare nel territorio varesino uno spazio di riferimento per collezionisti e appassionati, come lei, di Arte Contemporanea.

L’anima di PUNTO SULL’ARTE è duplice: da un lato, essa dimostra slancio internazionale. La curiosità e sensibilità verso ciò che si muove nel panorama artistico non solo italiano è stata ed è ancora oggi una delle chiavi del successo della Galleria, in grado di vantare numerose collaborazioni con gallerie italiane ed estere nonché un importante portfolio di artisti da ogni parte del mondo come Silvia LEVENSON (Argentina), Brian Keith STEPHENS (USA), Federico INFANTE (Cile), Kyoji NAGATANI, (Giappone), Jernej FORBICI (Slovenia), Johannes NIELSEN (Svezia). Tuttavia la creatura di Sofia Macchi rimane fortemente improntata alla scoperta e promozione di artisti nazionali, dalla sensibilità contemporanea e di riconosciuta qualità. È con questo criterio che la fondatrice ha scelto artisti come ANNALÙ, Claudia GIRAUDO, Matteo MASSAGRANDE, Alex PINNA, Silvio PORZIONATO, Matteo PUGLIESE, dalla poetica profondamente italiana ma dalla personalità e rilevanza internazionali.

Già in passato la passione ed il forte radicamento nel territorio varesino hanno spinto la Galleria a prendere parte ad iniziative di rinnovamento urbanistico cittadino, tra i quali si ricorda il progetto Cabine d’Arte del 2018, realizzato in collaborazione con l’Associazione varesina Wg.Art e con il Comune di Varese, per trasformare le grigie e anonime cabine semaforiche della città in opere di Street Art, punteggiature di un’arte per tutti.

«Il 2020 è stato un anno difficilissimo per il mondo dell’Arte, della Cultura e degli eventi. La relazione diretta con le persone è infatti vitale per noi, e non solo dal punto di vista commerciale! Il rapporto con il pubblico, con gli artisti e con gli altri operatori – ad esempio con le altre Gallerie durante le Fiere del settore – rappresenta da sempre uno stimolo per crescere, per migliorarsi, per conoscere cose nuove: senza questo stimolo è difficile, se non impossibile, continuare. Con le norme di distanziamento sociale, l’Arte ha davvero sofferto; la Galleria PUNTO SULL’ ARTE, però, non si è arresa e ha piuttosto trovato il coraggio di progettare per il futuro: per costruirne, forse, uno migliore», conclude Sofia Macchi.

La sfida di aprire una seconda sede riconferma dunque l’impegno di PUNTO SULL’ARTE per la valorizzazione del territorio, nonché il desiderio di fare di Varese un nuovo PUNTO internazionale per l’Arte Contemporanea.

Galleria PUNTO SULL’ARTE – Varese Casbeno

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

Tel: 0332.320990

Galleria PUNTO SULL’ARTE – Centro Storico

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Per informazioni:

Mail: info@puntosullarte.it

Sito internet: www.puntosullarte.com

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte

Orari di apertura:

Martedì – Sabato: 10 -13 e 15 -19

Domenica 13 e 20 dicembre: 15 – 19

È consigliabile prenotare un appuntamento per visitare le gallerie.