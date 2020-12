Raccolta doni a Luino, piccoli gesti per regalare grandi sorrisi

La raccolta pacchi-dono per i più bisognosi continua anche nel Varesotto fino alla città di Luino.

“Scatole di Natale” è un progetto che nasce in Francia e viene poi importato da una ragazza Milanese, Marion Pizzato, proprio nella sua città, a Milano. Un’iniziativa che trova il suo seguito anche nel Varesotto fino ad arrivare alla cittadina di Luino.

Si tratta di una raccolta doni: dei piccoli regali che verranno poi consegnati a chi ne necessita, per non sentirsi solo. Sono circa ventiduemila i pacchi che sono arrivati a Milano di cui, una parte, sono stati consegnati a Luino, Varese e Amatrice grazie a SPORT 4RESTART di Sedicimedia, un’associazione di Milano.

Un progetto che prende piede anche a Luino sotto richiesta di alcune associazioni del territorio che trovano fin da subito la collaborazione dell’amministrazione comunale.

In particolare Elena Brocchieri, assessore ai Servizi Sociali, ci racconta come è stato emozionante vedere una risposta così forte da parte della cittadinanza: «Siamo riusciti a raccogliere circa 350 pacchi. Pacchi che saranno indirizzati a bambini, anziani e adulti più in difficoltà. All’interno una cosa calda, una cosa dolce, un passatempo e un piccolo pensiero per far sentire meno sole le persone.”

I pacchi raccolti nella giornata di sabato 12 dicembre sono stati poi portati ai Servizi Sociali e redistribuiti grazie alla Chiesa Valdese, alla Caritas e alla Croce Rossa.

Un gesto profondo che ha permesso a tutti di avere un piccolo dono da aprire a Natale. Un progetto solidale che ha potuto portare un po’ di felicità in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio.