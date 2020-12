Una raccolta firme per intestare il campo di Calcinate a Marco “Sciur” Bonomi

Il rione di Calcinate degli Orrigoni ha avviato una raccolta firme per intestare il campo rionale all’amico Marco “Sciur” Bonomi.

Il gesto simbolico vuole essere “A perenne memoria di chi con passione, dedizione e senso civico ha mantenuto in perfette condizioni il campo da gioco, voluto e creato dai vecchi del rione, al fine di permettere alle nuove generazioni di usufruire di uno spazio ricreativo e di gioco e per chi ha saputo donarsi in nome della collettività e del rione a cui ha donato amore incondizionato”.

La petizione si può firmare in diversi bar e edicole della zona: i primi locali segnalati sono al bar Jokey di fronte allo stadio, al bar Bairro Alto in via Giordani, al bar Alfredo in via Oriani ad Avigno, alla Macelleria da Tonino a Sant Ambrogio.

Intanto è stata comunicata la data dei funerali: si terranno sabato 2 gennaio alle 10.30 alla chiesa di Masnago. Da oggi (30 dicembre) alle 16.30 la salma si trova alle onoranze funebri a Sant’Ambrogio in via Mulini Grassi a Varese.