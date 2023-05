La giunta di Varese ha deciso: il campetto di Calcinate degli Orrigoni sarà dedicato ufficialmente a Marco Bonomi

Ci sono voluti poco meno di tre anni, ma alla fine è ufficiale: il campo di calcetto di Calcinate degli Orrigoni a Varese sarà dedicato a Marco Bonomi.

La mozione dell’ex consigliere di Varese Ideale Stefano Clerici, approvata nel consiglio comunale del 29 luglio del 2021 per l’intitolazione del campo sportivo circoscrizionale di calcio a 7 di Calcinate degli Orrigoni a Marco Bonomi è stata approvata in Giunta, dopo una serie di verifiche burocratiche e normative. «In ragione del profilo meritorio civico per il profuso impegno a beneficio di tutto il quartiere nel garantire sempre massima disponibilità e partecipazione alla vita sociale del rione come risulta dalla nota a corredo (allegata), di aderire alla proposta d’intitolazione» la giunta ha infatti deliberato di approvare l’intitolazione a Marco Bonomi del campo sportivo circoscrizionale di calcio a 7 in località Calcinate degli Orrigoni.

In attesa delle decisioni istituzionali, gli amici di Calcinate degli Orrigoni avevano già deciso di procedere autonomamente a dedicare il campo rionale a Marco Bonomi: con uno striscione sulla rete del campo, dopo una raccolta firme avviata nel quartiere. Ora arriva l’ufficialità: il campetto di Calcinate degli Orrigoni verrà a lui ufficialmente intestato.

CHI ERA MARCO BONOMI