Palloncini bianchi e le note di Vasco per salutare Marco “Sciur” Bonomi

Un saluto commosso e sentito dalle tante persone che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene.

Il funerale di Marco Bonomi ha visto riunite la comunità di Masnago e Calcinate. La chiesa masnaghese gremita tanto da non poter contenere tutti i partecipanti, le parole commosse di don Giampietro Corbetta, il pensiero dei tanti intervenuti nonostante il maltempo.

Lo “Sciur” di Calcinate è stato salutato con il lancio di palloncini bianchi sulle note di “Vita Spericolata” dell’amato Vasco. Se ne è andato lo scorso 28 dicembre a causa di un malore improvviso, lasciando sgomenti la moglie e la figlia, i tanti amici, parenti e conoscenti che ne hanno apprezzato l’energia, la simpatia, la verve e la voglia di fare.

Al campetto di Calcinate i suoi amici hanno affisso striscioni e cartelli di legno per ricordarlo e hanno lanciato una petizione per intitolare a lui, che quel campo curava con passione e dedizione.

Le firme possono essere raccolte in diversi negozi e attività di Varese, questo l’elenco aggiornato:

Edicola di Avigno

Gastronomia Avigno

Pasticceria Bar Casa del Dolce Avigno

Bar Alfredo Avigno

Macelleria Tonino Avigno

Pianeta Pizza via Manin

Edicola via Manin

Bar Glam via Manin

Bar Albiati SantAmbrogio

Distributore Agip via Sanvito

Distributore Ip via Sanvito

Walter Coppe via Sanvito

Bar Social Masnago

Fiorista via Sanvito

Birreria Pizzeria la Botte Masnago

Bar Bairro Alto via Giordani Masnago

Bar edicola Ippodromo

La Cucina di Altamura viale Borri e Corso Matteotti

Autoricambi Martignoni via Giordani Masnago

Bar 2000 Masnago

Boutique 3ND World Corso Matteotti.

Albergo ristorante Sacromonte

Bar A2NA via Piave a Varese

A Calcinate chiunque indicherà dove poter firmare la petizione