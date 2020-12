Morto improvvisamente Marco Bonomi, il “sindaco” di Calcinate degli Origoni

E’ morto questa mattina, 28 dicembre 2020, stroncato da un infarto, Marco “Sciur” Bonomi, una vera colonna della frazione di Calcinate degli Orrigoni, Tanto da venire chiamato scherzosamente “Il sindaco di Calcinate”.

Giardiniere di professione, 48 anni, era l’anima del borgo: faceva lui la manutenzione del campo del quartiere, fino a pochi anni fa ha realizzato il presepe della frazione, organizzava la festa locale. Lo si poteva trovare ogni giorno, per il consueto “giro” al bar edicola di Calcinate degli Orrigoni, dove incontrava le persone del paese.

Questa mattina si è svegliato, e ha ripulito la neve da casa sua come fa sempre in queste giornate, ma poi ha avuto il malore fatale. Sui social sono decine e decine le frasi di cordoglio e di ricordo per lui.

Lascia la moglie Emanuela e la figlia Valentina.