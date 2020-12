I ragazzi dell’Isis di Luino esperti di robotica

Martedì 22 dicembre alle 10.00 Lorenzo Fogagnolo, Giulia Marazzini, Riccardo Robustellini, Alessandro Valsecchi e Riccardo Vecchio studenti della 5A elettronica – automazione con i tutor aziendali Christian Fumagalli e Mohamed Hussein e il tutor scolastico, Stefano Del Vitto presentano il “Project Work 2019 – 2020“ realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Varese in collaborazione con AutoLab Srl e ISIS Città di Luino – Carlo Volonté.

Si tratta di un sistema automatico per la calibrazione di unità inerziali e riproduzione, con un braccio robotico antropomorfo, movimento di traslazione di una mano

«Se “dietro ogni problema c’è un’opportunità“ la DAD, la DDI, la breve attività didattica in frequenza di questo inizio anno scolastico non hanno certo fermato il progetto. Con un tutoraggio on line, i tecnici aziendali hanno potuto seguire gli alunni in un percorso di apprendimento che ha approfondito competenze e abilità attraverso remote working», dicono dall’istituto.

Sarà possibile seguire l’evento live sui canali social AutoLab

Instagram: https://www.instagram.com/autolabsrl/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-NluXPqy7l3QSOBNsJHOBw

Facebook: https://www.facebook.com/Autolabsrl

«Sfruttando le moderne tecnologie informatiche, la rete, la creatività e la professionalità dei tutor, il team di studenti ha realizzato e concluso il progetto secondo il tempi previsti, con il valore aggiunto di competenze professionali e personali di responsabilità, collaborazione, autonomia e intraprendenza che “il tempo Covid” ha aiutato a maturare», concludono dall’Isis.