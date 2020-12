Nuovo regolamento per le sponsorizzazioni a Villa Recalcati

Il Consiglio provinciale ha approvato di recente il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Come già sperimentato con buoni risultati per il servizio di manutenzione di alcuni tratti di piste ciclabili, il ricorso alla sponsorizzazione rappresenta un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell’Ente in un’epoca in cui le risorse sono sempre più esigue.

La sponsorizzazione permette inoltre all’ente di realizzare economie di spesa rispetto agli impegni previsti e promuove la collaborazione tra pubblico e privato, garantendo un miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi rivolti alla cittadinanza.

“Si tratta di un’opportunità significativa anche per associazioni e aziende – afferma il presidente Emanuele Antonelli –. Un’opportunità che crea i presupposti per un ritorno pubblicitario significativo e per un importante miglioramento dell’immagine nella percezione dei cittadini. Contribuire alla realizzazione di attività e iniziative di pubblica utilità, in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando, può rappresentare una forma di promozione più efficace delle campagne pubblicitarie tradizionali perché può mettere in evidenza quanto il privato tenga al bene comune”.

In base al nuovo regolamento, i contratti di sponsorizzazione possono riguardare le iniziative, le attività, i beni, i mezzi, le prestazioni, i servizi, i lavori e le opere pubbliche; la sponsorizzazione può essere “pura” quando lo sponsor corrisponde unicamente un finanziamento in denaro o si accolla le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto, “tecnica” nel caso in cui lo sponsor si occupi della fornitura di beni o mezzi, dell’erogazione di servizi, della progettazione e/o realizzazione di lavori, oppure “mista”.

Quale controprestazione del finanziamento ovvero dei lavori, beni e servizi forniti, la Provincia si impegna a valorizzare l’impegno dello sponsor attraverso iniziative pubblicitarie declinate su vari mezzi di comunicazione.