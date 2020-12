Saronno, il Liceo Legnani si prepara alla terza giornata di open day virtuale

Con ben due open day virtuali all’attivo, le iniziative di orientamento in entrata del Liceo Legnani di Saronno si avviano verso la loro conclusione con l’ultimo incontro proposto, l’open day n. 3, intitolato “Pensa, credi, sogna, osa: la scelta del Legnani raccontata dai suoi studenti“.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre a partire dalle ore 9.00 e vedrà protagonisti gli studenti, cuore pulsante del Liceo.

Per ogni indirizzo di studio -quattro in totale- la scuola ha previsto una “stanza” virtuale dove saranno presenti quattro/sei attuali studenti e un massimo di venti aspiranti iscritti che avranno la possibilità di accendere le proprie telecamere e rivolgere domande in piena libertà.

L’open day si svolgerà sulla piattaforma Google Meet. I link di accesso saranno inviati tramite apposita e-mail la sera del giorno 18 dicembre, alle ore 19.30, e pubblicati nella homepage del sito.

“Non è detto, però, che tutto sia davvero finito qui – commenta il professor Marco Napolitano, referente orientamento in entrata – Se la situazione epidemiologica ce lo permetterà, in primavera ci piacerebbe organizzare un incontro in presenza, come è nostra consuetudine, per farvi visitare le nostre sedi”.

IL PROGRAMMA

9.00 Scienze Umane opz. Ec. Sociale

Scienze Umane opz. Ec. Sociale 10.00 Scienze Umane

Scienze Umane 11.00 Classico

Classico 12.00 Linguistico

I genitori che desiderano un appuntamento riservato con il vice preside per richiedere informazioni su particolari situazioni di difficoltà, disagio o ri-orientamento potranno chiedere via e-mail un appuntamento al seguente indirizzo: vicepreside@liceolegnani.it.

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina tra le ore 10.00 e le 12.00 sulla piattaforma Google Meet presso la quale i genitori che ne hanno fatto richiesta saranno invitati direttamente dal Vice Preside. Per accedere bisognerà attendere che sia concluso l’incontro precedente.

CONTATTI

Liceo Legnani

Via Volonterio, 34

21047 Saronno (VA)

T.: 02.9602580 / 02.96705444

Email: marco.napolitano@liceolegnani. it (Referente Orientamento in Entrata)

Sito | Facebook