Saronno piange Alex Stella, morto a Natale mentre era in bicicletta

Saronno piange Alex Stella, morto la mattina del 25 dicembre a seguito di un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta.

42 anni, sposato e papà di due bambini, Alex Stella era amante della bicicletta che da qualche anno era diventata una vera e propria passione. Gestiva il Caffè Noir in pieno centro a Saronno, in Corso Italia, nella via pedonale, locale molto noto per le serate, le colazioni e gli aperitivi. Da poco aveva anche aperto un altro locale, una gintoneria, segno della sua voglia di innovare e fare impresa nel mondo della ristorazione. Da sempre col suo locale animava le serate del centro di Saronno con iniziative diverse e nuove.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la città, in tanti lo conoscevano e lo stimavano per il suo atteggiamento sempre cordiale, la sua simpatia e il suo spirito.

Le condoglianze alla moglie, ai due bambini e alla mamma si sono rincorse sui social network con messaggi di tantissimi che conservano un piacevole ricordo del 42enne, deceduto la mattina di Natale in sella alla sua amata bicicletta.