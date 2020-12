Dove si può acquistare olio di CBD, è legale, quanto costa?

Dove si può acquistare olio di CBD e qual è il prezzo giusto? Dubbi come questi sono piuttosto frequenti tra chi abbia sentito vantare i benefici del cannabidiolo e voglia procurarsene una scorta da utilizzare a casa, per scopo ludico o per curare alcuni disturbi comuni o stagionali. Quelle che seguono sono, così, una serie di informazioni utili per l’acquisto di CBD oil.

Online o in negozio e a che prezzo: tutte le informazioni sull’acquisto di CBD oil

A partire da quella che è, forse, la preoccupazione di molti quando si tratta di acquistare derivati dalla cannabis: è legale in Italia? Nel caso del cannabidiolo – in tutte le sue forme: olio, cristalli, capsule, e-liquid, eccetera – sì: questo cannabinoide, infatti, rientra tra quelli che hanno una percentuale di THC (il famoso principio attivo della cannabis dagli effetti stupefacenti) piuttosto bassa e comunque al di sotto della soglia dello 0.2%, oltre la quale l’uso della cannabis e dei suoi derivati è vietato nel nostro Paese o riservato a scopi terapeutici. In tutte le città, insomma, sono proliferati negli ultimi anni negozi dove si può comprare olio di CBD ma, anche, infiorescenze e altri derivati della cannabis light. Anche in Rete, però, non c’è che l’imbarazzo della scelta quanto a siti ed e-commerce per l’acquisto di olio di cannabidiolo e simili: comprando sullo shop online www.enecta.it, per esempio, oltre che godere di tutta la comodità di ricevere direttamente a casa i propri prodotti, si può approfittare di interessanti promozioni, soprattutto su ordini di una certa quantità.

Il prezzo dell’olio di CBD è proprio uno di quei fattori che, per i meno esperti soprattutto, dovrebbe fungere da campanello d’allarme. Se è vero, infatti, che le possibilità di scelta sono oggi decisamente più numerose e varie di un tempo, non è detto che tutte le confezioni, tutte le marche di CBD oil che si trovano in commercio siano effettivamente di qualità e di buona fattura. In altre parole? Quello che sembra un affare molto conveniente, una confezione o un pack di olio di CBD che costa molto meno della media degli altri, può rivelarsi un prodotto di scarsa qualità, eccessivamente commerciale, persino poco sicuro. Più che al risparmio in assoluto, insomma, ed è questo a guardare bene un principio che dovrebbe valere tutte le volte in cui si intende comprare degli integratori alimentari, si dovrebbe guardare al rapporto qualità prezzo. Anche perché, tra le diverse varietà di olio CBD a cui già si accennava, vanno contati anche e soprattutto prodotti con concentrazioni diverse: ci sono, cioè, oli di cannabidiolo che a stento raggiungono l’1% o il 2% di principio attivo e oli invece che sono concentrati fino al 20% o 30%: i secondi avranno, come si può immaginare, un costo superiore ai primi. La provenienza da agricoltura biologica, il tipo di lavorazione a cui sono state sottoposte le foglie di cannabis sativa, ancora, incidono sul prezzo, così come lo fa l’utilizzo di olio di oliva o di olio di semi di canapa, per esempio, per diluire il cannabidiolo. Assicurarsi che dove si può acquistare olio di CBD si possano anche ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno prima dell’acquisto è un buon punto di partenza.