Si ribalta l’autoscala dei Vigili del Fuoco, un pompiere in ospedale

Tre Vigili del Fuoco sono rimasti coinvolti in un incidente stradale intorno alle 13.30 di sabato 26 dicembre a Vergiate. (immagine di repertorio)

I pompieri erano a bordo di un’autoscala che stava viaggiando in emergenza per un intervento di soccorso tecnico urgente. Il mezzo mentre transitava sul Sempione all’improvviso si è ribaltato.

“A bordo tre operatori del distaccamento volontari di Laveno Mombello -spiegano i Vigili del Fuoco in una nota- Per uno di loro si è reso necessario l’intervento del personale sanitario che ha trasportato il vigile del fuoco in ospedale per accertamenti. Immediatamente sul posto sono giunte altre squadre“.

L’incidente non ha coinvolto civili o altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori di due ambulanze in codice rosso ma fortunatamente le condizioni del Vigile del Fuoco rimasto ferito sono meno gravi di quanto apparisse in origine ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo.