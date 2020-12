The International Academy, la scuola dove si parla il domani

The International Academy è una realtà scolastica con un modello didattico innovativo, progettato per scoprire e valorizzare i talenti e la creatività di ogni alunno.

L’insegnamento bilingue e la metodologia CLIL consentono un’immersione linguistica che porterà gli studenti ad acquisire competenze nella lingua inglese, tali da permettere loro di esercitare una cittadinanza attiva nell’Europa e nel mondo.

I docenti, italiani e madrelingua, possiedono elevate qualità professionali in grado di fornire un insegnamento integrato dei programmi ministeriali con lo sviluppo di competenze chiave, comunicative e digitali, per il conseguimento delle certificazioni Cambridge, Delf, Dele ed Eipass.

Nursery School

Scuola per l’infanzia inglese, nata per dare ai bambini l’opportunità di apprendere la lingua inglese in modo semplice e naturale attraverso un percorso educativo offerto da educatrici madrelingua.

La nursery school promuove il pieno sviluppo della persona umana, l’uguaglianza delle opportunità educative e formative, il superamento di ogni forma di discriminazione, l’accoglienza e l’inclusione, la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose, la partecipazione attiva delle famiglie, l’apertura al territorio

La scuola per l’infanzia è un servizio educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che concorre insieme alle famiglie al loro sviluppo affettivo, cognitivo; promuovendo l’autonomia, la conoscenza, la creatività ed assicurando loro un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative, anche attraverso interventi di prevenzione volti a ridurre ogni forma di svantaggio. La scuola dell’infanzia si propone inoltre come luogo di incontro, di partecipazione e di confronto con le famiglie sugli aspetti fondamentali della crescita di ciascun bambino.

English Primary School

La English Primary School è una scuola primaria bilingue paritaria, che segue il programma didattico in lingua italiana basandosi sulle richieste e i programmi della Pubblica Istruzione. Il percorso scolastico bilingue segue la metodologia CLIL che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua inglese con insegnanti madrelingua.

Nella quotidianità scolastica vengono proposte attività coinvolgenti e condizioni didattiche che favoriscano la motivazione ad apprendere e il corpo docenti mira a creare condizioni educative in cui si imparino abilità sociali come comunicare efficacemente, problem solving, prendere decisioni, superamento dei conflitti.

CLIL English Middle school

CLIL English Middle School è una scuola secondaria di primo grado inglese paritaria con un modello didattico innovativo, progettato per scoprire e valorizzare i talenti e la creatività di ogni studente. Offre un percorso scolastico che prepara gli studenti all’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado e dà l’accesso libero, senza obbligo del test di ingresso, al Liceo Internazionale per l’Innovazione “Olga Fiorini”

Prevede l’utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in inglese e francese in tutte le materie non linguistiche, dando maggiore rilievo alla lingua inglese, con un aumento progressivo dal primo al terzo anno.

Liceo Internazionale quadriennale

Il liceo internazionale per l’innovazione con durata quadriennale si rivolge a ragazzi che desiderano frequentare una scuola diversa, attenta ai loro bisogni e a sviluppare le loro potenzialità. Lo studente del liceo internazionale è una persona curiosa e attenta, con molta voglia di imparare e di sperimentare, predisposta alla comunicazione e all’utilizzo degli strumenti ICT; ha ottenuto buoni risultati al termine del primo ciclo di studi, sviluppando competenze linguistiche, logico – matematiche, di produzione e comprensione dei testi, ad un livello soddisfacente.

Il liceo ha un primo biennio comune che dà agli studenti la possibilità di scegliere al termine del secondo anno, tra indirizzo scientifico, scienze applicate, linguistico e delle scienze umane e giungere quindi al diploma di maturità alla fine del quarto anno.

possibilità di conseguire il doppio diploma, italiano e americano, grazie alla collaborazione con la Mater Academy di Miami. E per chi lo volesse, il liceo internazionale offre anche la

Acof

Nursery School

Via G. Biancardi 1 bis – 21052 Busto Arsizio (VA)

Primary School

Via Costa, 29 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Middle School

Via Varzi, 16 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Liceo Internazionale Quadriennale

Via Varzi, 16 – Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 677777

Email: info@theinternationalacademy.it

Sito internet | Facebook