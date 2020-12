Un colore, un’installazione, un centrotavola: nuovo laboratorio per Collezione Panza Kids

Il secondo laboratorio d’arte e creatività per lo Speciale Natale di Collezione Panza Kids è in programma domenica 13 dicembre alle ore 15, sempre in modalità online. Sarà un pomeriggio dedicato alla tavola e alla realizzazione di un’opera originale ispirata ai dipinti monocromi della collezione. Per l’installazione, che andrà a costituire un delizioso centrotavola, sarà sufficiente utilizzare oggetti della più semplice quotidianità insieme a classica cancelleria.

Collezione Panza Kids – Speciale Natale si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.

All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettagli per partecipare.



Per info costi e iscrizioni scrivere a faibiumo@fondoambiente.it, oppure 349 6008287 – 347 9668538, o consultare il sito Attività indicata per bambini dai 4 agli 8 anni.Per info costi e iscrizioni scrivere a faibiumo@fondoambiente.it, oppure 349 6008287 – 347 9668538, o consultare il sito www.villaecollezionepanza.it Per ulteriori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it

I laboratori natalizi di Villa Panza tornano poi sabato 19 dicembre con un evento di cui sarà protagonista l’affascinante giardino: i parterre, la ghiacciaia, la serra, il laghetto, la carpinata, saranno fonti di ispirazione per la creazione di un biglietto di auguri pop-up sul tema degli alberi e delle forme della natura.