Un tour virtuale in 3d nell’antica chiesa di Leggiuno

Quattro passi “digitali” all’interno di un piccolo gioiello storico e artistico. L’associazione culturale Lezedunum ha pubblicato un tour virtuale dell’antica chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Leggiuno. Si tratta di una ricostruzione in 3d dell’intera chiesa, che mette a disposizione dei visitatori anche tante informazioni sulla sua storia, i suoi monumenti e le sue opere d’arte. Per visitarla basta cliccare questo link.

Realizzato da Tiziano Pedrazzoli e TiEvent, il tour virtuale permette di esplorare il cortile e la navata della chiesa proprio come se ci si trovasse al suo interno. Le riprese – effettuate grazie a una strumentazione apposita – restituiscono una ricostruzione completa e tridimensionale della chiesa. Il tutto è arricchito dai pannelli illustrativi realizzati dall’associazione storico-culturale Lezedunum. Basta infatti passare il mouse sopra un’ara, una lastra oppure un affresco e subito si scopre la sua storia.



La costruzione della chiesa dei Santi Primo e Feliciano a Leggiuno risale al IX secolo. Edificata per volere di Eremberto, un nobile del territorio, era inizialmente dedicata a San Siro, vescovo di Pavia, a omaggio dell’allora capitale del Regno italico e sede della corte a cui Eremberto apparteneva. La chiesa cambiò nome quando giunsero da Roma le reliquie dei santi Primo e Feliciano, ma la posizione e l’esistenza stessa delle reliquie furono messe in dubbio per secoli. Questo almeno fino ai primi anni del ‘900, quando i lavoratori impegnati nelle opere di restauro non le ritrovarono dentro uno scrigno di marmo nascosto proprio sotto l’altare antico.

«Abbiamo contattato – spiegano i membri dell’associazione Lezedunum – Tiziano Pedrazzoli dopo aver visto il lavoro che aveva realizzato per la chiesa di Santa Maria di corte a Laveno Mombello. Con questo tour vogliamo dare a tutti gli abitanti di Leggiuno la possibilità di visitare la chiesa dei santi Primo e Feliciano in tutta sicurezza durante l’emergenza sanitaria, ma anche offrire ai prossimi turisti uno strumento su cui trovare tutte le informazioni in modo comodo e immediato».

Accanto a questo progetto, l’associazione Lezedunum è impegnata anche nella realizzazione di una serie di video sul passato e sui monumenti di Leggiuno. Dedicati alle chiese dei Santi Primo e Feliciano e di San Clemente, i primi due filmati sono già online, mentre il terzo è ancora in fase di montaggio. Tutti i video si possono trovare sul canale YouTube dell’associazione.