Istituto Rosetum, dalla scuola primaria al diploma di maturità

L’Istituto Rosetum, inserito all’interno di uno splendido parco secolare e attivo sul territorio fin dal 1924, propone un’ampia offerta didattica che copre l’intero ciclo di studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado.

Ad accomunare tutto il cammino di studi dei nostri ragazzi vi è una cura attenta e particolare alla formazione educativa globale e ai singoli bisogni di ogni studente.

La nostra scuola primaria propone un’offerta didattica incentrata fin da subito sul potenziamento specifico delle lingue straniere: lo studio della lingua inglese, rispetto al quadro orario tradizionale della scuola italiana, vede già dal primo anno un’aggiunta di quattro ore settimanali, di cui due sono dedicate all’insegnamento di materie scientifiche in modalità CLIL; inoltre dal quarto anno si aggiunge la possibilità di studiare anche la lingua spagnola.

A fianco delle tradizionali discipline scolastiche, la nostra offerta formativa viene potenziata tramite l’insegnamento di ore curricolari dedicate alla robotica e all’informatica, moduli CLIL in lingua inglese con insegnanti madrelingua e attività laboratoriali finalizzate all’apprendimento specifico delle discipline scientifiche.

Unico liceo linguistico quadriennale di tutta la provincia di Varese, prevede lo studio intenso di quattro lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo e francese), così da fornire ai nostri studenti significative competenze linguistiche riconosciute e certificate (fino al livello B e C1).

A fianco di tale potenziamento linguistico, viene approfondita sia la preparazione umanistica (anche tramite lo studio del latino) sia quella scientifica tramite attività di laboratorio.

Al termine dei quattro anni gli studenti avranno in tal modo la possibilità di scegliere serenamente qualunque percorso universitario.

Con uno sguardo attento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica, dal 2014 il nostro liceo scientifico si pone come una scuola d’avanguardia all’interno della quale gli studenti hanno la possibilità di potenziare la conoscenza di tutte le discipline STEM (matematica fisica, scienze naturali, biologia, chimica, informatica) non solo tramite lo studio tradizionale ma anche e soprattutto tramite una intensa attività di laboratorio. Sul modello delle più innovative scuole europee, i nostri alunni hanno infatti modo di vivere la loro giornata scolastica in modo attivo e dinamico, spostandosi costantemente dalla propria aula di base ai laboratori scientifici e all’aula di informatica.