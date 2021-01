Addio ad Emilio Comerio, con il fratello Rinaldo portò un pezzo di Busto Arsizio sulla luna

Busto Arsizio perde uno degli uomini che hanno mantenuto accesa la fiaccola dell’imprenditoria. All’età di 85 anni si è spento dopo una breve malattia polmonare Emilio Comerio, ultimo rappresentante della terza generazione di imprenditori della Comerio Ercole, azienda tra le più importanti in Italia e nel mondo per la produzione di macchinari per la produzione di gomma, plastica e tessuto non tessuto con 135 anni di storia, indissolubilmente legati alla città di Busto.

L’imprenditore era subentrato nel 2011 alla presidenza del Consiglio di Amministrazione dell’azienda dopo la morte del fratello Rinaldo , padre di Riccardo Comerio, già presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese e della Liuc di Castellanza. Lascia la moglie Rosilla Gambini e la figlia Olga. Proprio il nipote, che rappresenta la quarta generazione alla guida dell’azienda, ricorda il suo motto: «Se fosse ancora qui ci direbbe “Guardate avanti con forza come sempre abbiamo fatto”».

Un pezzetto della sua opera rimarrà per sempre nella storia grazie allo stemma dell’Apollo 11 ricamato dalle macchine prodotte dalla storica azienda, all’epoca gestita proprio dai due fratelli Rinaldo ed Emilio, sulle tute degli astronauti che nel luglio del 1969 partirono alla conquista del satellite della Terra.

Le esequie si svolgeranno giovedì con la presenza dei soli familiari, nel rispetto delle norme che regolano la zona rossa in cui è inserita la regione Lombardia.