Affidata la realizzazione del nuovo centro cottura a Varese: “Finalmente una struttura moderna”

«Sono contento del fatto che le scuole varesine avranno un nuovo centro cottura». Con queste parole inizia la nota di Alessandro Pepe, consigliere comunale e vicepresidente della commissione ai servizi educativi a commento della notizia dell’affidamento a Cirfood della realizzazione e gestione del nuovo centro cottura per le mense scolastiche di Varese, approvato a fine 2018 dal consiglio comunale non senza qualche difficoltà.

Ora però la realizzazione si fa più concreta: «Finalmente la città di Varese avrà una struttura moderna e centralizzata che sostituirà i due centri attuali. Con questo importante investimento – continua l’esponente PD – Si potranno servire con maggiore velocità gli alimenti in tutti i plessi scolastici presenti in città. Questo progetto permetterà, inoltre, di aumentare ulteriormente la qualità dei cibi favorendone una migliore conservazione, grazie anche a una maggiore rapidità nelle consegne».

«L’ultimo aspetto fondamentale di questo piano – spiega il consigliere di Palazzo Estense – è l’ubicazione. L’edificio verrà realizzato in via Monte Santo 12: un’area su cui l’amministrazione ha investito molto. La riqualificazione delle stazioni e il successivo Masterplan hanno posto le condizioni per rendere la zona nuovamente appetibile per futuri investimenti, sia pubblici che privati. Questo progetto fortemente voluto dall’Assessora Di Maggio dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione fra assessorati: unendo ambiti differenti come la rigenerazione urbana e i servizi alle famiglie si possono portare concreti miglioramenti alla nostra città».