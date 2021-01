Al Sacro Monte la magia del Natale continua

La magia del Natale al Sacro Monte di Varese continua. Gli abitanti del borgo spiegano che le luci allestite durante il periodo natalizio non verranno tolte il 6 gennaio, come da tradizione, ma verranno lasciate fino alla fine del mese di gennaio. Questo per permettere anche a coloro che non le hanno ancora viste di poter vivere la magica atmosfera del borgo incantato.

Ecco il messaggio di Giuseppe Marangon dal Sacro Monte di Varese: “Volevamo informare tutti che è nostra intenzione mantenere le lucine di Natale al Sacro Monte almeno sino a fine mese. Questo per dare la possibilità a tutti quelli che non hanno ancora avuto l’occasione (causa forza maggiore ) di poterle ammirare. Purtroppo dobbiamo scusarci perché la neve caduta dai tetti del borgo ci ha tranciato alcuni fili, mentre altre luci sommerse dall’acqua neve e non si vedranno. Sicuri che la neve caduta in questi giorni farà da degna sostituta nel rendere il paesaggio ancor più magico, vi ringraziamo per il sostegno ricevuto da tutti voi, vi promettiamo di ritornare l’anno prossimo ancor più luminosi e se potete salire in questi giorni, fatelo, soprattutto per aiutare il Santuario e tutti gli esercenti del Borgo che in questo periodo hanno sofferto particolarmente. Con affetto”.