Appello di cento sindaci del Milanese per un ritorno a scuola in sicurezza

«Serve un cambio di passo che permetta sia di combattere la diffusione del virus sia di garantire un ritorno a scuola per tutti in sicurezza». L’appello arriva da più di cento sindaci del Milanese che hanno deciso di rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio dei Ministro Giuseppe Conte, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e al presidente lombardo Attilio Fontana per chiedere di garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti anche in “zona rossa”.

La richiesta è stata firmata anche dal primo cittadino di Solaro Nilde Moretti, oltre che dai nove sindaci del Legnanese, uniti al di là del colore politico nella battaglia per i “loro” studenti: Susanna Biondi (Busto Garolfo), Roberto Colombo (Canegrate), Nuccia Berra (Cerro Maggiore), Paola Rolfi (Dairago), Lorenzo Radice (Legnano), Massimo Cozzi (Nerviano), Raffaele Cucchi (Parabiago), Walter Cecchin (San Giorgio su Legnano) e Alessandro Barlocco (Villa Cortese), ma anche dal sindaco di Rho Pietro Romano.

La Lombardia da poche ore è tornata “zona arancione” tra le polemiche, ma questo non scongiura il rischio di un futuro ritorno alla “zona rossa” e, di conseguenza, alla didattica a distanza per gli studenti delle seconde e terze classi delle scuole medie e per gli studenti delle scuole superiori. Così i sindaci hanno deciso di «farsi carico della preoccupazione delle famiglie» e di scrivere al Governo e alla Regione per chiedere una svolta.

Dopo il lockdown primaverile le amministrazioni hanno messo mano al portafogli e hanno adeguato le scuole cittadine, acquistato nuovi arredi e messi a disposizione spazi alternativi lavorando a quattro mani con le scuole, oltre ad aver riorganizzato i trasporti scolastici: «Ogni sforzo è stato messo in campo per garantire un rientro a scuola in sicurezza e coscienza – sottolineano i primi cittadini -, facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno e chiedendo a tutti, famiglie, insegnanti, personale scolastico e istituzioni locali ogni sacrificio necessario per raggiungere questo obiettivo». Ma questo non è bastato a scongiurare il ritorno alla didattica a distanza e dal territorio «arrivano segnali allarmanti sul rischio della dispersione scolastica e sulle conseguenze sulla salute psicofisica degli adolescenti, privati delle attività scolastiche, sociali e sportive». Insomma, la didattica a distanza «è stata un valido strumento per la prima fase dell’emergenza», ma «ora mostra tutti i suoi limiti e le pesanti conseguenze se utilizzato in via esclusiva e prolungata».

In questo quadro, i sindaci chiedono «di mettere in campo soluzioni per rientro a scuola, tenendo conto delle diverse peculiarità geografiche, logistiche e organizzative che contraddistinguono gli oltre 1.500 differenti comuni lombardi». Anche perché «i nostri ragazzi sono il nostro futuro, meritano attenzione, ascolto e noi dobbiamo loro la certezza di fare ogni sforzo possibile per garantire un futuro migliore, qualsiasi saranno le prove a cui questa emergenza sanitaria ci chiamerà».