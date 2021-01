E’ andata deserta l’asta della caserma dei carabinieri di Azzate

È andata deserta l’asta della caserma dei carabinieri. Com’era prevedibile nessuno ha presentato un’offerta per lo stabile che aveva una base d’asta di 1.115.000 euro.

L’edificio in via delle Peschiere 21 si sviluppa su una superficie commerciale di circa 2.250 metri quadrati, è adibito a caserma dei carabinieri con un contratto di locazione stipulato con il Ministero dell’Interno il 15 gennaio 2002 con scadenza al 31 marzo 2023. Lo stabile si sviluppa su quattro piani: tre piani fuori terra, un piano interrato ed è stato costruito nel 2004 da una società, che ora è fallita. Per questo l’immobile ieri, giovedì 21 gennaio, è stato messo all’asta.

Il curatore fallimentare però ha annunciato al sindaco Gianmario Bernasconi che l’asta è andata deserta. Il passo successivo sarà una nuova asta questa volta con una “base” più bassa.

Sulla caserma c’è un diritto di superficie della durata di 99 anni a partire dall’8 febbraio 2002.

La proposta dell’amministrazione è che il ministero dell’Interno acquisti la struttura di via Peschiera e poi la dia in gestione al Comune, che potrebbe accollarsi la manutenzione ordinaria. A questo punto però, tutto è rimandato. Di quanto non è dato saperlo, forse di alcuni mesi.