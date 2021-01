Castellanza, giovedì 28 chiude per due ore lo svincolo della A8

Lo svincolo della autostrada A8 di Castellanza che immette in direzione Milano, resterà chiuso per due ore nella giornata di giovedì 28 gennaio. Il provvedimento sarà preso per consentire una serie di lavori di manutenzione alle barriere antirumore presenti sullo svincolo. (foto di repertorio)

Lo comunica la società Autostrade precisando che l’operazione comincerà alle ore 11 e terminerà verso le ore 13, poi lo svincolo tornerà a disposizione degli automobilisti. L’entrata della Milano-Laghi consigliata nel periodo della chiusura è quindi quella di Legnano.