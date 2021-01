“Contribuenti solidali”: due imprenditrici varesine in onda su Rai3

Scovate nella lista dei 293 imprenditori riconosciuti dal ministro Roberto Gualtieri come Contribuenti solidali per aver pagato le tasse entro le scadenze previste, nonostante avessero diritto a un rinvio o a una sospensione per l’emergenza sanitaria in corso, le fondatrici e co- owner dell’agenzia creativa varesina Moskito Design, Evelina Borghesan e Giulia Salvioni, diventano protagoniste di un servizio andato in onda su Rai 3 mercoledì 27 gennaio per la trasmissione Agorà (visibile a questo link).

“Siamo orgogliose di aver fatto il nostro dovere, ma soprattutto ci riteniamo privilegiate perché la nostra agenzia ha continuato a lavorare – raccontano le due imprenditrici – Abbiamo avuto la fortuna di non avere cali importanti di lavoro, ma anzi abbiamo chiuso l’anno in crescita. Siamo riusciti ad adattarci in fretta adottando uno smart working al 100%, che stiamo ancora portando avanti per tutelare la salute dei nostri dipendenti e che integreremo anche quando la crisi sanitaria sarà finalmente superata. Perché crediamo che anche i momenti di difficoltà siano occasione di crescita ed evoluzione”.

Questo riconoscimento ufficiale attribuito a una realtà giovane e femminile di successo ha fatto notizia, incuriosendo anche Veronica Gatto, giornalista dello staff della trasmissione televisiva Agorà, che si è recata a Varese per un’intervista andata in onda il 27 gennaio su Rai 3.

Piccolo miracolo tutto italiano – le fondatrici Evelina Borghesan e Giulia Salvioni sono ex colleghe prima di liceo e poi di università, entrambe varesine – Moskito Design lavora da anni per giganti del digitale come eBay, Facebook e aziende leader di settore, da Lindt ad Agos, passando per Sodexo e le case editrici del Gruppo GeMS. Quasi 50 le risorse impiegate, tra grafici e videomaker, copywriter e traduttori, sviluppatori e addetti marketing.