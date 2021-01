Cremenaga piange Angelo Provini, “addio, genio di casa nostra”

Venerdì 23 gennaio 2021 è mancato Angelo Provini 90 anni di Cremenaga, lasciando nel cordoglio tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo oltre che i familiari.

Scrive la lettriceMaria Oreggia: “Nella sua lunga esistenza si è speso per la sua famiglia e per gli altri rischiando anche la propria vita. E’ stato meccanico ma soprattutto da sempre imbalsamatore di animali e scultore del legno a cui dava con genialità molteplici forme, riscuotendo notevoli apprezzamenti specialmente tra i visitatori delle sue collettive. Con la stessa passione si interessava di api, innesti, piante e fiori particolari. Amo ricordarlo oltre che per la sua cordialità anche per il suo amore per lo studio e l’interesse per tutto quello che era novità. Nonostante l’età avanzata era giovanile e si circondava di persone che sapevano ascoltarlo a cui trasmetteva le proprie molteplici esperienze“.