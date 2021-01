Crisi di governo, prima giornata di consultazioni al Quirinale

Dopo la giornata di ieri che ha visto le dimissioni parte di Giuseppe Conte e la conseguente crisi di governo, sono iniziate oggi, mercoledì 27 gennaio, le consultazioni del presidente della Repubblica.

Come indicato dal calendario pubblicato dal Quirinale, le consultazioni per risolvere la crisi dureranno fino a venerdì 29. La giornata di oggi è stata dedicata ai presidenti delle due camere, con Maria Elisabetta Alberti Casellati per prima a colloquio da Sergio Mattarella per circa una mezzora; successivamente, alle 18, è stato poi ricevuto il presidente della Camera Roberto Fico.

I gruppi parlamentari dovranno invece aspettare giovedì (Leu, Iv e PD) e venerdì pomeriggio, quando toccherà prima al centro destra e infine al Movimento 5 Stelle.

Il programma delle consultazioni