Due incidenti serali a Varese, in viale Belforte e in viale Ippodromo

Due incidenti stradali si sono registrati in serata, intorno alle 19, a Varese, in viale Belforte e in viale Ippodromo.

Il primo episodio è avvenuto alle 18.55 in viale Belforte, vicino all’incrocio con via Ledro: sul posto sono intervenute due ambulanze, per prestare soccorso a tre persone, due donne e un bambino. Una delle persone è stata portata all’ospedale Del Ponte, ma non in condizioni gravi.

Conseguenze non gravi anche per l’altro incidente, intorno alle 19.15, uno scontro tra due auto in viale Ippodromo: in questo caso è intervenuta l’auto medica ma nessuna delle persone coinvolte (due uomini e una donna) ha riportato ferite.

Entrambi gli incidenti hanno causato qualche coda sui due viali cittadini.