“Felice per Kevin Benavides: veloce e intelligente, ha vinto la Dakar”

La Dakar 2021 si è conclusa oggi – venerdì 15 gennaio – a Gedda, sede di partenza e di arrivo di una gara “confinata” quest’anno nei deserti dell’Arabia Saudita, terzo scenario nella storia di questo leggendario rally/raid dopo l’Africa e il Sudamerica.

A vincere la gara, per quanto riguarda le moto, è stato l’argentino Kevin Benavides che forse i più attenti lettori di VareseNews ricorderanno per essere stato ospite della nostra redazione poco meno di tre anni fa (la foto in alto si riferisce a quella visita) per una intervista che potete leggere CLICCANDO QUI. Benavides, che oggi ha 32 anni e corre ancora con il team ufficiale della Honda, era a Varese ospite di Martino Bianchi, il manager motociclistico che allora era a capo del programma rally della casa giapponese.

Oggi Bianchi ha lasciato la HRC ma è ugualmente felice per il successo di uno dei suoi pupilli: «Sono contento per Kevin, con il quale mi sono sentito spesso nel corso di questa Dakar. Ha gareggiato in modo intelligente, è riuscito a mantenere la tranquillità necessaria mentre ogni giorno qualche ritiro o qualche problema improvviso rivoluzionava la classifica generale. Poi, nelle ultime tappe. è stato bravo a gestire il vantaggio e a concludere da vincitore».

Bianchi racconta come ha “scovato” Benavides e lo ha portato nel team Honda pochi anni or sono. «Kevin gareggiava nell’enduro e nel 2015 iniziò a correre i rally con l’importatore in Argentina della Honda. Fu in quelle occasioni che lo notai: era promettente e allora gli diedi la possibilità di correre in Marocco al Merzouga Rally e poi in Sardegna. Ci convinse e lo mettemmo sotto contratto; nel 2017 un infortunio gli impedì di correre la Dakar mentre nel 2018 fu secondo assoluto».

Benavides in azione alla Dakar 2021 – foto Monster Energy Honda Team

Al manager varesino affidiamo anche la descrizione sportiva del campione di Salta: «Kevin è un pilota veloce su ogni terreno e questo è fondamentale per questo tipo di gare. Non è uno specialista della sabbia, però si è allenato molto: in particolare ha lavorato a lungo in Cile insieme al suo compagno di squadra Cornejo. Vederlo vincere per me è una bella soddisfazione: non sono più alla Honda ma non ho alcun rancore, è piacevole sapere che un pilota in cui ho creduto sia riuscito a centrare questo obiettivo. Tra l’altro Benavides è il primo pilota latinoamericano a conquistare la Dakar, curiosamente proprio quando la corsa si è sposata in Arabia».

Nella classifica finale delle moto, Benavides ha preceduto il compagno di squadra e campione uscente Ricky Brabec (Usa) e la prima delle Ktm, quella del britannico Sam Sunderland. Primo italiano, Cesare Zacchetti, 38° assoluto. Al traguardo di Gedda è giunto anche il leggendario Franco Picco (tre volte sul podio negli anni Ottanta) a 65 anni; ritirato l’unico varesino al via, Gianni Stigliano. Purtroppo è invece deceduto il francese Pierre Cherpin, pilota dilettante che era stato coinvolto in una grave caduta lo scorso 10 gennaio.

Passando alle auto, la vittoria è andata al francese Stephan Peterhansel su Mini X-Raid (navigatore Edouard Boulanger) davanti ad Al-Attiyah e a Sainz. Successo argentino anche nei quad con Manuel Andujar mentre tra i camion tripletta per i russi Kamaz: oro all’equipaggio Sotnikov, Akhmadeev, Akhmetzianov.