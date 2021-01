Festa in casa a Cerro Maggiore, multati 20 ragazzi

Serata di musica e alcol in un’abitazione di Cerro Maggiore lo scorso fine settimana. La festa, alla quale hanno partecipato una ventina di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, si è però conclusa con l’arrivo dei carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore.

All’arrivo dei militari, intervenuti a seguito di una segnalazione, i partecipanti alla festa hanno messo sul volto la mascherina, ma ovviamente non è bastato per evitare le sanzioni. Per i ragazzi sono infatti scattate 20 multe da 400 euro per violazione delle regole per limitare la diffusione del Covid-19.