“Il Filippo” e mezzo secolo di storia dietro i fornelli a Cuveglio

C’è stato, fra i clienti, qualcuno che ai tempi guardava con diffidenza gli spaghetti al nero di seppia.

Era il 1971 e le fantasie culinarie oggi date per scontate una volta rischiavano di passare per stravaganti, quasi spaventavano la clientela abituata alla tradizione della cucina lombarda.

Eppure, da dietro i fornelli, ci credevano.

E oggi il ristorante “Del Centro” a Cuveglio c’è ancora e si prepara a compiere i 50 anni di attività, traguardo che verrà tagliato a ottobre perché le saracinesche del locale è a ottobre del 1971 che si alzarono per la prima volta.

Per tutti, questo posto è “Dal Filippo”. «Cominciammo con niente, davvero, avevamo solo la voglia di fare e di rischiare. E ce l’abbiamo fatta, almeno fino al 2020 si è lavorato bene. Poi…».

Poi sappiamo cos’è successo. Ma il telefono verso mezzogiorno non suona a vuoto, il locale è aperto, si lavora e risponde proprio Filippo Chirieleison, 72 anni, al suo fianco la moglie Graziella Zambetti.

E parte l’album dei ricordi. «Sà, cinquant’anni fa le cose che finivano nel piatto erano molto diverse. Aprire un ristorante che cucinava pesce di mare, a Cuveglio, poteva essere visto in maniera strana. Ma invece siamo riusciti a imporci sul mercato e a farci la nostra clientela». La conduzione è famigliare, la cucina parte da prodotti di qualità.

«Ci siamo fatti conoscere. E sono anche arrivati negli anni clienti importanti, spesso fuori dalla valle». Anche personaggi famosi di sport e spettacolo. Qualche nome? «Cantanti, personaggi dello spettacolo, politici. Una volta arrivò il famoso allenatore Giovanni Trapattoni, molto simpatico che ci propose di presentare qui da noi il suo libro».

Il Centro è anche stato nel tempo punto di riferimento per numerose iniziative culturali e ricreative che animano di tanto in tanto le stradine di Vergobbio, un “paese nel paese”, località di Cuveglio che per prima si incontra provenendo da Cittiglio e percorrendo la statale.