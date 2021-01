“Fototrappole anti discariche, ci sono ancora contributi per la Regione”

L’abbandono dei rifiuti in discariche improvvisate è un problema che non accenna a diminuire: «Numerosi articoli di questi giorni ci raccontano quanto il problema dell’abbandono dei rifiuti rappresenti ancora un tema sensibile nel nostro territorio e non solo. Se da un lato assistiamo alla scoperta dei responsabili che scambiano le nostre strade per discariche a cielo aperto, e per questo riconosciuti e puniti grazie all’aiuto di fototrappole, dall’altro continuiamo ad assistere al ripetersi di questi atti di assoluta inciviltà senza riuscire a porvi rimedio – spiega il consigliere regionale 5 Stelle Roberto Cenci – In un mio ordine del giorno approvato in Regione Lombardia da tutte le forze politiche, anche di maggioranza, chiedevo un sostegno economico per i Comuni che ne facessero richiesta per l’acquisto di fototrappole».

Ad oggi però: «Noto nella nostra provincia, che diversi Amministratori locali hanno beneficiato del fondo a loro disposizione, ma tanti altri non hanno ancora provveduto a farlo, non so se per negligenza o non conoscenza di questa opportunità – continua il consigliere – Vorrei pertanto ricordare ai Sindaci del nostro territorio (ma anche della Regione tutta) che è sempre aperta la possibilità di fare richiesta in Regione Lombardia di queste risorse, e di dotare i loro Comuni di fototrappole da istallare in aree sensibili e combattere questi comportamenti deplorevoli risalendo così ai responsabili che verrebbero sanzionati e puniti».

Quelli delle fototrappole non sono però gli unici contributi disponibili alle amministrazioni comunali: «Vorrei anche informare i Sindaci che a seguito di un altro mio ordine del giorno, già approvato, saranno presto disponibili nuove risorse anche per la realizzazione di piste ciclabili e lavori di ristrutturazione e rifacimento dei parchi cittadini. I fondi dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane».