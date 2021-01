La Manara di Busto riaprirà il 5 marzo

In merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni e relative alla piscina Manara di Busto Arsizio (via Luciano Manara, 13), Sport Management precisa che: «L’azienda sta rispettando e rispetterà le regole imposte dai Dpcm, tra cui l’ultimo che è uscito negli scorsi giorni e che parla di una possibile riapertura delle palestre e delle piscine a partire dal 5 marzo».

Per quella data Sport Management «conferma di essere pronta a ripartire, senza alcun ritardo; sottolinea la piena sintonia e collaborazione con l’amministrazione comunale di Busto Arsizio che è costantemente aggiornata sugli sviluppi relativi all’impianto cittadino». E continua: «In questo periodo non siamo stati in grado di riaprire gli impianti, compreso quello di Busto Arsizio, per ovvie necessità di riequilibrio economico-finanziario, perché aprire ai soli atleti agonisti avrebbe comportato una perdita economica non sostenibile, pur comprendendo la voglia di allenarsi di quei tanti clienti che, negli anni, hanno fatto dei nostri impianti la loro seconda casa. La società, visto il momento, non può permettersi di sopportare ulteriori perdite. Nonostante tutto però il nostro obiettivo resta quello di poter ripartire, non appena sarà possibile. Per quella data ci faremo trovare pronti».