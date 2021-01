Un incontro dedicato alla lettura condivisa, genitori e figli di età compresa, indicativamente tra i 3 e i 6 anni. Assieme a Chiara Ghinassi, educatrice e illustratrice (sua l’immagine in apertura), saranno la magia delle illustrazioni che raccontano e la bellezza delle storie condivise a guidare l’incontro, in un’atmosfera di serenità cullata dalla melodia delle parole.

“Letture all’ora del Tè: l’amicizia” è il secondo incontro di una rassegna pensata per riscoprire il valore della lettura come momento di incontro e vicinanza: un tempo e un luogo in cui godere della magia del libro e per assaporare istanti di autentica condivisione e relazione in un ambiente sereno e familiare.

Ecco che una tazza di tè, vissuta come gesto semplice di cura e attenzione, andrà ad arricchire e completare un viaggio all’insegna della buona lettura e del meraviglioso mondo nel quale un albo illustrato di qualità può condurre grandi e piccini.

L’incontro è gratuito per i tesserati dell’associazione Essere Esseri Umani, promotrice dell’evento.

Si svolgerà online, tramite piattaforma Zoom nella giornata di sabato 30 gennaio dalle ore 16 alle 17.

Il link viene inviato il giorno prima della serata agli iscritti all’Associazione che si sono registrati per la serata.

Maggiori informazioni per partecipazione e iscrizioni a questo link.