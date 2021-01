In Lombardia pericolo valanghe, su tutto l’arco alpino

Massima attenzione alle informazioni relative al pericolo di valanghe: Arpa Lombardia comunica che su tutto l’arco alpino regionale il pericolo corrisponde al grado 3 (marcato), su tutti i settori.

“In quota presenza di nuovi lastroni di media coesione, poggianti su un manto irregolare caratterizzato da vecchi lastroni ancora poco consolidati e, soprattutto sui versanti a Nord, su strati deboli e brine inglobate. Oltre il limite del bosco, sui pendii non ancora scaricati, saranno possibili distacchi spontanei di valanghe generalmente di grandi dimensioni a lastroni, in alcuni casi anche molto grandi lungo i percorsi abituali. Il distacco provocato sarà possibile con debole sovraccarico, al passaggio di un singolo sciatore o escursionista”.

La situazione si presenta in questo modo: “Su tutti i settori cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La diminuzione delle temperature tenderà a rallentare i processi di consolidamento del manto nevoso che, soprattutto nelle zone più in ombra e in quota, presenterà ancora condizioni di precaria stabilità”.

Il programma della giornata nazionale “Sicuri sulla neve 2021” quest’anno non prevede attività in presenza; il Cnsas sarà comunque attivo con iniziative a distanza, che comunicheremo nei prossimi giorni sul sito sicurinmontagna.it.