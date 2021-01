Malore per Roberto Maroni, ricoverato in pronto soccorso

È stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese Roberto Maroni.

L’ex presidente di Regione Lombardia e candidato sindaco per il centrodestra per il Comune di Varese si è sentito male nella giornata di lunedì 4 gennaio, malore per il quale si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Maroni era nella sua abitazione quando è stato male.